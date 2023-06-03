ناسداك الأميركي يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2020

الوكيل الاخباري - قادت أسهم التكنولوجيا، بورصة وول ستريت للارتفاع بوتيرة قوية، مع تزايد المراهنات على توقف الفيدرالي الأميركي مؤقتا عن رفع الفائدة بعد تقرير متباين للوظائف الأميركية.



وأنهت الأسهم الأميركية آخر جلسات الأسبوع الماضي، على ارتفاع، بعد أن أظهر تقرير سوق العمل لشهر مايو ارتفاعًا حادًا غير متوقع في عدد الوظائف بواقع 339 ألف وظيفة، وفي نفس الوقت ارتفاع أقل من المتوقع لمتوسط الأجور على أساس سنوي، وزيادة في معدل البطالة بأكثر من المتوقع، ما أثار بعض المخاوف من الركود.



كما اكتسبت معنويات المستثمرين في "وول ستريت" دعمًا بعد انتهاء أزمة سقف الديون حيث أقر مجلس الشيوخ قانون سقف الديون، قبل أيام من الموعد النهائي في الخامس من يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة الأميركية، فيما اعتبره الرئيس جو بايدن انتصارًا للاقتصاد والشعب.



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وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم من إقرار "النواب" قانون سقف الدين

وارتفع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات التوظيف القوية، رغم استمرار ترجيح الأسواق لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند النطاق الحالي البالغ 5-5.25 بالمئة، بنسبة تعدت 70 بالمئة خلال اجتماع الشهر الجاري، ومع ترجيح زيادة 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو القادم.

