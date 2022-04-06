نشاط ملحوظ للحوالات المصرفية الواردة

الوكيل الإخباري - سجلت الحوالات المصرفية الواردة إلى الأردن نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية، ولاسيما من دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وارتفاع أسعار النفط الذي أثر على مستويات الدخول هناك.

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وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي اليوم الأربعاء إن نشاط سوق الصرافة جيد جدا مقارنة بمواسم رمضانية سابقة.



وأشار إلى استقرار الحوالات الصادرة من الأردن عند نسبها الاعتيادية بمثل هذا الوقت من السنة، لافتا إلى أن مجمل الحوالات تحسن بنحو 15% مقارنة بالسنتين الماضيتين.

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