الوكيل الاخباري - أصدرت غرفة صناعة الاردن، اليوم الاثنين، نشرة استرشادية لأسعار الاسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا سارية خلال شهر آذار الحالي.

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وحسب النشرة التي تصدر شهريا، تراوح سعر الطن الواحد من الاسمنت الأسود المكيس أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات بين 68 دينارا في حدة الأدنى و14ر74 دينارا في الحد الأعلى.



واشارت الغرفة إلى أن المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك، من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.



--(بترا)

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