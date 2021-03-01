الإثنين 01-03-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 01-03-2021 02:19 م

نشرة استرشادية لأسعار الاسمنت الأسود المكيس

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الوكيل الاخباري - أصدرت غرفة صناعة الاردن، اليوم الاثنين، نشرة استرشادية لأسعار الاسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا سارية خلال شهر آذار الحالي.

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وحسب النشرة التي تصدر شهريا، تراوح سعر الطن الواحد من الاسمنت الأسود المكيس أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات بين 68 دينارا في حدة الأدنى و14ر74 دينارا في الحد الأعلى.


واشارت الغرفة إلى أن المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك، من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.


--(بترا)

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