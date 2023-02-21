الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تنعى وفاة طالبة في ناعور

نطاق ضيق للذهب عالمياً ترقباً لبيانات اقتصادية قد تؤثر على الفائدة

الإحتلال يعتقل شابين من جنين ويستولي على مركبة

حادثان سير منفصلان في "كوريدور عبدون" صباح اليوم

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

تركيا.. 20 هزة أعقبت زلزالي هاتاي الجديدين

مئات مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي وشواغر وظيفية - تفاصيل

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي لإشغال وظيفة مؤذن وخادم مسجد - اسماء

هل يقع زلزال أشد بعد الزلزال الأول؟ العلم يقدم الجواب

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

 
الثلاثاء، 21-02-2023 08:54 ص

نطاق ضيق للذهب عالمياً ترقباً لبيانات اقتصادية قد تؤثر على الفائدة

2122146-1677297647


الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء بعد ان كان حبيس نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة.

اضافة اعلان


وصعد الذهب 0.1 % إلى 1842.37 دولار للأوقية ، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 % إلى 1852.10 دولار.


وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.


سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وشح سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.


وسيصدر محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء. 
وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول أيار إلى ذروة 5.3% في تموز. ( الاقتصادية )

إقرأ ايضا
5e9fcc3e42360418d979149d

خام برنت يتراجع وسط ترقب اجتماع الفيدرالي

220231815517801557967

البنك المركزي يطلق استراتيجيته للمدفوعات الإلكترونية

اافف

تغير المناخ يهدد أهم المراكز الاقتصادية بالعالم

Doc-P-1039990-638123965886186369

"الدولرة" بقوّة الأمر الواقع في لبنان ..محال تُسعر منتجاتها بالدولار

Bitcoin_800x533_L_1637104307

اسعار العملات الرقمية تنطلق بسرعة

shutterstock_795560599

تقرير اقتصادي: الدين العالمي وصل لـ 300 تريليون دولار والفوائد 13 تريليون دولار

أخبار متعلقة
13600844001643147473

توقعات بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 3 مرات العام الحالي

19982Image1-1180x677_d

المعدن الأصفر يتجه لثالث أسبوع من التراجع

2

بيانات التضخم المرتقبة تدفع الدولار لأعلى مستوى في 5 أسابيع

للبل

العملة الخضراء تتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي عن التضخم

447249

برميل النفط بسعر أقل من 85 دولار وترقب لقرار الفائدة

ef4e4caf-1660918809712

الدولار يتجه لتسجيل خسارة للشهر الرابع على التوالي