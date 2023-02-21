نطاق ضيق للذهب عالمياً ترقباً لبيانات اقتصادية قد تؤثر على الفائدة

الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء بعد ان كان حبيس نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة.

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وصعد الذهب 0.1 % إلى 1842.37 دولار للأوقية ، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 % إلى 1852.10 دولار.



وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.



سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وشح سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.



وسيصدر محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء.

وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول أيار إلى ذروة 5.3% في تموز. ( الاقتصادية )