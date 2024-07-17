نفط الكويت تستهدف حفر 6 آبار استكشافية بحرية

الوكيل الإخباري- قالت شركة نفط الكويت الأربعاء إنها تستهدف حفر ستة آبار استكشافية في المرحلة الحالية من العمل في المنطقة البحرية، يعقبها عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد.

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وقالت الشركة في بيان صحفي إنها نقلت منصة الحفر البحري "أورينتال فينيكس" إلى قطاع جديد لحفر بئر استكشافية في منطقة جزة البحرية "بعد إتمام مهمتها على أكمل وجه والنجاح الباهر باكتشاف حقل النوخذة البحري".



وأوضحت الشركة أن قطاع جزة هو أحد القطاعات الأربعة التي تستهدفها المرحلة الاستكشافية الحالية، والتي سيتم خلالها اكتشاف طبقات العصر الطباشيري والعصر الجوراسي في المنطقة البحرية الكويتية.



سكاي نيوز عربية





