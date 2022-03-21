الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

الرئيس الأوكراني: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي

نفط "خام برنت" يقفل تداولاته بأكثر من 115 دولار للبرميل

القبض على أردني دخل "وسيطاً" لتجارة أعضاء بشرية في تركيا

منح رؤساء مراكز الاقتراع "السلطة التقديرية" للذهاب لأي حالة لا تتمكن من الحضور للتصويت في الانتخابات

أمسية فنية بمناسبة عيد الأم ومعركة الكرامة في منتدى الرصيفة

السعودية توضح آلية تحديد أعداد حجاج هذا العام

مراكز شبابية في الكرك تنفذ أنشطة اجتماعية وتوعوية

الملك يزور رام الله الأسبوع المقبل ويلتقي الرئيس الفلسطيني

غوتيريش: العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية

السعودية ترفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة

الإثنين، 21-03-2022 11:22 م

نفط "خام برنت" يقفل تداولاته بأكثر من 115 دولار للبرميل

Screenshot_18


الوكيل الاخباري - أقفل برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو على ارتفاع قوي بلغت نسبته 7,12 بالمئة مسجلا 115,62 دولارا.اضافة اعلان


ويعد هذا أعلى مستوى له منذ 10 أيام بدفع من إمكان فرض حظر أوروبي على البترول الروسي.


أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي تسليم أبريل فقد أقفل على ارتفاع نسبته 7,08 بالمئة مسجلا 112,12 دولارا، ليتجاوز عتبة 110 دولارات للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا. 


وكان سعر برميل خام برنت حوالي 108 دولارات في 18 مارس، ولايزال أعلى من المستوى الذي كان عليه عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا بواقع 94 دولارا تقريبا، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين، تراجع من 128 دولارا إلى 98 دولارا. 


وتعكس هذه التقلبات "التفاعل بين القوى الجيوسياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم اليوم، من الحرب إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجائحة كورونا".

إقرأ ايضا
62386f7c4c59b749e825f4fd

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

271169

ارتفاع معدل البطالة 1% في الربع الأخير من 2021

1635694736_984_557551_manamabahrain

البحرين: الوصول لنقطة التعادل في الميزانية بحلول 2024

1020218154924378996693

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين

460961-931158360

روسيا: فرض حظر أوروبي على النفط الروسي سيرفع برميل النفط إلى 300 دولار

image (1)

قطر تقترب من إبرام اتفاق مع ألمانيا لاستئناف تصدير الغاز المسال

أخبار متعلقة
1647522821962

ارتفاع أسعار النفط عالميا وخام برنت يتجاوز 102 دولار للبرميل

M63A4561

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

5360773e-000_1kz6u7-1536x929

لأول مرة منذ 11 عاما.. النفط يشتعل ويصل إلى 114 دولارا للبرميل

M63A4562

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

GettyImages-157529162

أسعار النفط تتراجع بعد مخاوف من زيادات حادة

1629916625819084299

بدء ضخ الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان خلال أسابيع قليلة