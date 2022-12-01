نقابات وجمعيات أصحاب عمل تؤكد دعمها لكتلة (التاجر)

الوكيل الإخباري -

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تلقت كتلة (التاجر) التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان، دعما قويا ومساندة كبيرة من نقابات وجمعيات أصحاب عمل، لمواصلة مسيرة البناء والانجاز الذي تحقق خلال السنوات الماضية.وأكد رؤوساء واعضاء نقابات وجمعيات أصحاب العمل الذين حضروا اللقاء الحاشد الذي أقيم مساء أمس، وقوفهم خلف كتلة (التاجر) لإعادة انتخابها مجددا لتقود غرفة تجارة عمان من جديد.واشاروا إلى أن الصعوبات الأقتصادية التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والزراعي تحتاج إلى مجلس ادارة قوي ومنسجم ويعي التحديات، مؤكدين أن اعضاء كتلة (التاجر) لديهم الخبرات للتعامل مع الوضع الراهن الذي يمر على القطاعات الاقتصادية.واكدوا ان مجلس ادارة غرفة تجارة عمان السابق الذي قادته كتلة (التاجر)، اظهر قدرات عالية على حسن ادارة الأزمات التي مرت على القطاع التجاري، واستطاع تجاوز الكثير من القضايا، وعمل على فتح ابواب الغرفة أمام النقابات وجمعيات اصحاب العمل.واشاروا إلى ان النقابات وجمعيات أصحاب العمل يقدرون لغرفة تجارة عمان تبنيها لقضايا أصحاب العمل، مؤكدين انهم لمسوا لأول مرة وجود جهة تدافع عن مصالحهم، داعين الجميع للوقوف خلف كتلة (التاجر)، كونها تمثل كل القطاعات والنقابات والجمعيات.واكد اعضاء نقابات وجمعيات أصحاب عمل أن التاجر شعر بالمرحلة الماضية بهيبة غرفة تجارة عمان وحضورها بكل القضايا التي واجهته ولا سيما خلال كارثة سيول عمان وحفريات الباص السريع وجائحة فيروس كورونا.بدورهم أكد اعضاء كتلة (التاجر)، التزامهم المطلق بأن تبقي غرفة تجارة عمان البيت الآمن للتجار والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بالسنوات الاخيرة، والحفاظ على أموال الغرفة والاستمرار في ترشيد نفقات السفر والمياومات، مشيرين إلى أن الكتلة تملك اليوم مشروعا تحديثيا للغرفة ومواصلة البناء وخدمة القطاع التجاري والخدمي والزراعي بالعاصمة عمان.واشاروا إلى أن كتلة (التاجر) تدرك التحديات التي تواجه القطاعات التجارية، لذلك ستعمل بتنسيق وتشاركية تامة مع نقابات وجمعيات أصحاب العمل لتسهيل اعمال التجار، ومواصلة العمل على أنهاء الملفات المفتوحة وبخاصة تعديل قانون المالكين والمستأجرين ومشروع الباص السريع التي ستكون بقمة الأولويات.وشدد اعضاء كتلة (التاجر) على ضرورة ان يشارك الجميع في انتخابات غرفة تجارة عمان التي ستجري في العاشر من الشهر الحالي، واختيار كامل اعضاء الكتلة للوصول إلى مجلس متجانس.وتضم كتلة (التاجر)، التي يرأسها خليل محمد الحاج توفيق، كلا من: محمد أسامة طهبوب، وفلاح فتحي الصغير، وعلاء قاسم ديرانية، ونبيل محمد الخطيب، والدكتور جهاد سالم المعاني، وأمجد محمد السويلميين( ابو سويلم)، وبهجت محمد حمدان، وخطاب محمد البنا.