نقابة الصاغة تكشف لـ الوكيل مصير أسعار الذهب

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن هنالك استقرارا في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.
وعلّل علان ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، ذلك نتيجة لعدم وضوح الرؤية للسياسة الأمريكية على الصعيد السياسي، وعلى صعيد ضخّ مزيد من التيسير الكمّي في الأسواق.
وأوضح ، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا منذ شهرين نتيجة للتعامل مع عملة "البتكوين" ، حيث أغلقت عند (53) ألف دولار .
وأشار أن الحركة الشرائية على الذهب ما زالت ضعيفة ، نتيجة للحالة المادية التي تعصف بالأردنيين ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا، وعدم إقامة المناسبات ، نتيجة لقرارات الحكومة التي تقضي بعدم إقامة التجمعات، والمخالفة لأوامر الدفاع .
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