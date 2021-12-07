الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تنظم مؤتمرا عن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يتفقد مشروعاً زراعياً كبيراً في الغمر تنفذه القوات المسلحة

التدريب المهني في الطفيلة تباشر باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج قدرة 2

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

حجازي وسلايطة يشاركان بمؤتمر دولي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

الثلاثاء، 07-12-2021 03:18 م

نقابة الملاحة: الرسوم الإضافية ستؤدي لارتفاع السلع

4202024181935186740922


الوكيل الإخباري - أكدت نقابة ملاحة الأردن رفضها لأي خطط لفرض أي رسوم إضافية تتعلق برسو البواخر خارج نوافذ الإصطفاف بحجة "الرسوم الاختيارية".

اضافة اعلان

 

واعتبرت النقابة أن أي خلل او تحد في الموارد لا ينبغي ان يعالج على حساب خطوط الملاحة العالمية التي تؤم ميناء العقبة، خاصة وان الخدمات المقدمة للبواخر تتم وفق التعرفة المنشورة مسبقا ورسميا والملتزم بها عند الرسو في العقبة.

واستنكرت في كتاب موجه إلى إدارة ميناء الحاويات، الحجة المثارة عن عدم قدرة الميناء على التنبؤ او تحديد وقت وصول البواخر تعطي انطباعا بأن هذه الخطوط ووكلائها لا يقدمون اشعارات عن تواريخ واوقات الوصول المتوقعة لبواخرهم، بينما هذه الاشعارات يتم ارسالها باستمرار وعلى فترات زمنية مختلفة، ما يمنح الميناء وقتا كافيا لإعداد الموارد المطلوبة وفقا لمواعيد الوصول النهائية.

ونبهت النقابة شركة ميناء حاويات العقبة الى أن مشكلة "وصول البواخر خارج نوافذ الاصطفاف" قد جعلت موثوقية مواعيد وصول البواخر الى العقبة بعيدة عن نظيراتها من الموانئ الاقليمية وهذا يتناقض تماما مع المعلومات الدقيقة التي لديها من الخطوط الملاحية التي ترسو بالموانئ الاقليمية سواء قبل العقبة او بعدها، كما يتعارض مع التقارير العالمية التي تقيس موثوقية مواعيد وصول البواخر في جميع انحاء العالم.

وأشارت إلى أن الذريعة التي تتمسك بها شركة ميناء حاويات العقبة والتي تشير الى ان هذه الرسوم "إختيارية" ويمكن تجنبها، هي بمثابة تصريح مضلل بناء على جميع الاسباب التي ذكرت، ما يعني أن معظم البواخر التي ستصل خارج نوافذ الاصطفاف ستواجه خيار الإنتظار لفترات طويلة او ان ينتهي بها الأمر بإختيار دفع رسوم اضافية للرسو، ما يعني انها لم تعد اختيارية، وكلا الخيارين سيؤثران على زيادة التكاليف الاجمالية للرسو وعلى القدرة التنافسية للميناء وجاذبيته للخطوط العالمية وسلبا على المستهلك المحلي النهائي في الاردن وارتفاع السلع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12030533_466975120140969_2585773010582827944_o

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

61af49c44c59b70daf458a74

نائب الرئيس الأفغاني السابق: البنوك الخاصة في البلاد قد أفلست

5e25ab3242360427de7cc9bc1638881012

بالأرقام .. ميزانية روسيا للأعوام الثلاثة القادمة

61af5644dda5a

مساعٍ أردنية للحصول على 500 مليون دولار لصالح الكهرباء الوطنية

image-1-2

أبو علي: صرف 46 مليون دينار رديات ضريبية لـ53 ألف مكلف

e423a669-2e55-4239-8863-b97c29e72c42

اتفاق أردني تونسي للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بعد تسجيله 19.8 مليون دولار

أخبار متعلقة
ميناء الحاويات في العقبة

ابو عاقولة يُحذر من “موت” ميناء حاويات العقبة

610281cd7c241

أبوعاقولة : ننتظر إعادة خط الترانزيت البري اللبناني