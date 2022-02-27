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الأحد، 27-02-2022 01:23 م

نقابة الملاحة: 5 بواخر عجول واغنام من اوكرانيا ورومانيا تصل العقبة نهاية الاسبوع

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الوكيل الإخباري – أكد أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، إن حركة البواخر من رومانيا وأوكرانيا لم تتأثر بالحرب الدائرة بين روسيا والأخيرة حتى الآن.

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وكشف الدلابيح في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الأحد، أن 5 بواخر تحمل "العجول والخراف " من أوكرانيا ورومانيا خرجت من الموانئ أمس السبت، في طريقها لميناء العقبة . 


وأوضح الدلابيح أن أحدى هذه البواخر أبحرت من الموانئ الأوكرانية وعلى متنها 1600 رأس عجل، ومن المتوقع أن تصل العقبة يوم الخميس القادم .


وأضاف أن اربعة بواخر أبحرت من رومانيا وعلى متنها 37 ألف رأس غنم، من المقرر أن تصل يومي الجمعة والسبت المقبلين. 


وشدد على أن حركة البواخر التي خرجت من موانئ أوكرانيا ورومانيا كانت  طبيعية ولم يحدث أي تأخير او عوائق عليها، مشيراً في الوقت ذاته أن البواخر التي تم تحميلها كانت ترسو بالموانئ قبل نشوب الحرب. 


من ناحيته قال نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقلة، أن بعض وكلاء الملاحة وشركات التأمين ألغوا رحلات البواخر للصادر والوارد مع نشوب الصراع الروسي الأوكراني.


وأشار ابو عاقولة لـ " الوكيل الإخباري" أن التوقعات بأن لا يكون هناك تأثير كبير على الأردن إذا لم يمتد أمد الأزمة، خاصة أن المخزون الاستراتيجي في الأردن يكفي لعدة أشهر.


وأوضح أن هناك العديد من الأسواق البديلة التي يمكن التوجه إليها اذا ما تطلبت الحاجة لذلك.

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