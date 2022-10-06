الخميس 06-10-2022
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الخميس، 06-10-2022 03:50 م

نقيب المجوهرات: الذهب مُرشح للارتفاع محلياً وقد يتجاوز سعر الجرام 40 ديناراً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب محليا ارتفاعات أكثر خلال الأيام القادمة.

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وقال علان لـ" الوكيل الإخباري" إن الصراعات السياسية في العالم كانت اقوى من التأثير الاقتصادي، والتهديدات العسكرية الروسية رفعت أسعار الذهب بشكل كبير.


ونوه أن تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، حول إمكانية التوقف عن رفع أسعار الفائدة، زادت من ضبابية التوقعات الاقتصادية، و أحدثت ارباكاً في سوق الذهب عالمياً.


وأوضح علان أن الأردن يتأثر بالاسعار العالمية، وأن أي تغيير يحدث ينعكس محلياً، قائلاً إنه من الممكن أن يصل سعر غرام الذهب 21 محليا لأكثر من 40 ديناراً.


وارتفعت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال تعاملات، اليوم الخميس، إلى مستويات قرب الـ 1725 دولار بزيادة في حدود 9 دولارات بارتفاع في حدود 0.5%.

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