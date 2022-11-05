نقيب المجوهرات يكشف سبب الارتفاع الكبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري -

قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي إن سبب الارتفاع الكبير على أسعار الذهب اليوم في الأردن يعود إلى التوترات في كوريا الشمالية بالإضافة إلى الأوضاع السياسية عالمياً .

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وأضاف علان اليوم السبت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الذهب قفزت مع تراجع الدولار ليلة أمس عند إغلاق الأسواق العالمية مما ساعد في اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن .



ونوه أن سعر الليرة الإنجليزي بلغ اليوم 278 دينار أما الليرة الرشادي 243 دينار مشيراً أن الإقبال على الأسواق المحلية ضعيف.



وارتفعت أسعار الذهب 1.20 قرشاً اليوم في الأردن حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 34،50 دينارا.

