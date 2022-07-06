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الأربعاء، 06-07-2022 12:20 م

نقيب المجوهرات يوضح اسباب الانخفاض الكبير على اسعار الذهب محلياً

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سبب انخفاض أسعار الذهب محلياً اليوم الاربعاء يعود إلى وقف تداول واستيراد الذهب الروسي.اضافة اعلان


وبيّن علان لـ "الوكيل الاخباري" أن وقف استيراد الذهب من روسيا ساهم بالتأثير على الأسعار عالمياً، مشيراً إلى أن زيادة الانتاج العالمي لتعويض وقف استيراد الذهب الروسي، ووفرة المعروض ، ساهم بانخفاض الاسعار .

ورجح أن يكون سبب انخفاض أسعار الذهب حالة الترقب التي تسود العالم، لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من جديد 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، لكبح جماح التضخم.

وانخفضت أسعار بيع الذهب محلياً بشكل لافت اليوم الأربعاء، بنحو 70 قرشا للغرام ليصل سعر غرام 21 إلى 36.30 قرشا وهي الأقل منذ عام .

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