نقيب المقاولين : 400 مقاول يعمل في مجال الطاقة

الوكيل الإخباري - بين نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه المقاولين في قطاع الطاقة، منوهاً بأن هنالك ما يقارب 400 مقاول يعمل في مجال الطاقة.

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وتحدث الخضيري خلال لقاء وزير الطاقة صالح الخرابشة حول التعليمات والأنظمة التي صدرت من هيئة تنظيم قطاع الطاقة، والسماح لبعض الشركات العمل في المشاريع التي يتم طرحها بدون إلزامها بوجود مقاول، مؤكداً بأن ذلك يعتبر مخالفة لنص المادة (3/أ) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم 13 لسنة 1987 وتعديلاته التي نصت “على أي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الوزارة ويصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة”



وأضاف نقيب المقاولين: وهذا “يخالف أيضا نص المادة (8/أ) من ذات القانون والذي نص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات، بالإضافة مخالفته لما جاء في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 والتي أكدت على أن الأعمال التي تندرج تحت أعمال المقاولات ، يجب أن يكون العمل بها لمقاول مسجل ومصنف، و مخالفته لنص المادة (7/ج) من تعليمات العطاءات الحكومية ومخالف لتعليمات تصنيف المقاولين، وقانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة عنه”.



وأشار أعضاء المجلس على ضرورة وضع القوانين والعمل ضمن تعليمات موحدة بحيث تضمن حقوق كافة الجهات، مؤكدين على الدور التشاركي بين كافة الجهات وتحت مظلة وزارة الطاقة.