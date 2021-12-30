نمو اقتصاد الأردن 2.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي

الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج "أولية" نشرتها دائرة الإحصاءات العامة للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من العام الحالي نموا نسبته 2.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وفق ما أفادت الدائرة الخميس.

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وأظهرت التقديرات الأولية، وفق الدائرة، أن "القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 9.7%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة بلغت 3.9%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.2%".



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