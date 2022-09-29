نمو اقتصاد الأردن 2.9% في الربع الثاني من العام الحالي

الوكيل الإخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، إن بيانات النتائج الأولية لدائرة الإحصاءات العامة حول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2022، أظهرت نموا بلغت نسبته 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

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وأظهرت التقديرات الأولية للدائرة، أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.



وأشار إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.19 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه بلغت 4.9% وساهم بما مقداره 0.14 نقطة مئوية، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9% وساهم بما مقداره 0.35 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

