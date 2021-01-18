نمو اقتصاد الصين بمقدار 6.5 في المئة

الوكيل الاخباري - أعلن مكتب الإحصاءات الصيني، اليوم الاثنين، نمو اقتصاد البلاد بمقدار 6.5 في المئة في الربع الرابع من السنة متجاوزا جميع التوقعات.

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وتوقع اقتصاديون نموا قدره 6.1 في المئة، بعد أن بلغ معدل النمو في الربع الثالث 4.9 في المئة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".



وأصبحت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد، الذي لم يواجه الانكماش في ظل جائحة كورونا العام الماضي مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في 2020.



وقلل البنك المركزي الصيني بعض إجراءات الدعم، وفقا لمصادر رويترز، بفضل البيانات الاقتصادية الإيجابية وعدم الحاجة لمزيد من التيسير النقدي.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 6.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. ومع ذلك، عادت الصين إلى النمو بحلول الربع الثاني.



وارتفعت مبيعات التجزئة للربع الرابع بنسبة 4.6 في المئة عن العام الماضي. بينما كانت توقعات المحللين أعلى من ذلك عند نمو يبلغ 5.5 في المئة.



وزادت استثمارات الأصول الثابتة 2.9 في المئة في 2020، مقارنة مع توقعات لنمو 3.2 في المئة وارتفاع 2.5 في المئة في الأحد عشر شهرا الأولى من السنة.







المصدر : سبوتنك



