نمو اقتصاد فرنسا 0.8%

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، الأربعاء إن الاقتصاد الفرنسي سجل نموا 0.2 % في الربع الأول على أساس فصلي، وفقا للبيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي.



وقال لو مير لإذاعة فرانس إنتر "نجري إصلاحات. ظل النمو عند 0.2 % في الربع الأول".

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وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.



كما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنه ملتزم بتوقعات نمو اقتصادي بنسبة 1 % هذا العام، وأضاف أن التضخم يتباطأ بشكل حاد. ( سكاي نيوز )