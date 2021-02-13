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السبت، 13-02-2021 11:16 ص

نمو ثابت لشحنات الأجهزة اللوحية في الصين في الربع الرابع من العام الماضي

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الوكيل الاخباري - أشار تقرير صناعي أصدرته الشركة الدولية لمعلومات الشركات، إلى تسجيل شحنات أجهزة الكمبيوتر اللوحي الصينية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، حوالي 6.14 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة على أساس سنوي.

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وأضاف التقرير، أنه وعلى الرغم من ذلك، كان معدل النمو أقل من معدل نمو السوق العالمية خلال نفس الفترة.


وأشار التقرير إلى أن الانتعاش المسجل في سوق الأجهزة اللوحية العالمية في العام الماضي كان مدفوعاً بطلب غير مسبوق من المستهلكين وقطاع التعليم، حيث يعمل الناس من المنازل، ويدرسون في دورات تعليمية عبر الإنترنت.


ومع ذلك، قال التقرير إن سوق الأجهزة اللوحية العالمية لن يكون قادراً على الحفاظ على زخم النمو على المدى الطويل، بسبب المنافسة القوية التي يواجهها من أسواق أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.


وتابع التقرير إنه وعلى عكس سوق الأجهزة اللوحية العالمية، لم يكن انتعاش السوق الصينية مدفوعاً فقط بزيادة الطلب خلال وباء كوفيد-19.

 

وذكر التقرير أن السوق الصيني سيواصل حفاظه على زخم النمو وسط ظروف التنمية المزدهرة للتعليم المحلي عبر الإنترنت، والطلب المتزايد على الترفيه مثل الألعاب السمعية البصرية، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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