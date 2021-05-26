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الأربعاء، 26-05-2021 12:48 م

نوفاك: عجز سوق النفط يقدر بنحو مليون برميل يوميا

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الوكيل الإخباري- تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن وجود عجز في سوق النفط العالمية بواقع مليون برميل يوميا، وذلك بعد تراجع الطلب بنحو ملحوظ في 2020.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الأربعاء: "يوجد الآن عجز في السوق يبلغ حوالي مليون برميل يوميا ونحتاج إلى مزيد من التمعن لمعرفة كيفية ضمان نمو الطلب".

وأضاف نوفاك أن الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك+" لخفض إنتاج النفط تدرس إمكانية عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية.

وأشار إلى أن "إيران لديها إمكانات، ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار، بناء على أحجام الإنتاج الحقيقية، يجب حساب كل شيء. الإيرانيون أعضاء بالفعل في (أوبك) و(أوبك+) وسنقوم معا بحساب التوازن".

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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