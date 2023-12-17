نوفاك يتحدث عن تصدير النفط الروسي

الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يتم تحديث توقعات صادرات النفط من روسيا في نهاية عام 2023 فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج.



وأشار نائب رئيس الحكومة، إلى أن الصادرات ستكون أقل من 247 مليون طن.

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وذكر نوفاك، في محادثة مع الصحفيين، بوجود التخفيض الطوعي في إنتاج النفط وصادراته في روسيا.



وعندما سأله أحد الصحفيين: "بخصوص حجم صادرات النفط لهذا العام، هل هو 247 مليون طن أم لا يزال قيد التدقيق؟"، رد نوفاك بالقول: "يتم التدقيق والتحقق فيما يتعلق بهذه الالتزامات"، ونوه بأنه يجري تعديل الرقم نزولا.



وبدأت روسيا في مارس الماضي خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير البالغ 9.95 مليون برميل يوميا. وهذا الإجراء سيبقى ساري المفعول حتى نهاية عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، قامت روسيا بتخفيض صادراتها النفطية منذ أغسطس.