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الثلاثاء، 18-04-2023 01:38 م

نيكي الياباني يغلق مرتفعاً لليوم الثامن على التوالي مع ضعف الين

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الوكيل الإخباري - ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثامنة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها البنوك على خلفية بيانات أميركية إيجابية، كما أدى ضعف الين إلى دعم المصدرين.
              
وارتفع المؤشر نيكي 0.51% ليغلق عند 28658.83 نقطة مقترباً من أعلى مستوى يسجله حتى الآن هذا العام في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ آذار 2022. 

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كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.69% إلى 2040.89 نقطة.
              
وقاد تشيبا بنك المكاسب على المؤشر نيكي وقفز سهمه 3.38%، بينما زاد سهم بنك ريسونا هولدنجز 2.08%.
                            
وارتفع 175 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 43 سهما.
              
وانخفض سهم إنبكس كورب 2.13% ليقود التراجع بين أسهم شركات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط في التداولات الأميركية.
              
وهبط سهم سيغا سامي هولدنجز 2.78% بعد إعلان الشركة أمس الاثنين خططها للاستحواذ على شركة روفيو صانعة لعبة أنغري بيردز مقابل 706 ملايين يورو أي ما يعادل 776 مليون دولار.

 

CNBC

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