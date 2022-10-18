الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

صُلح عمَّان تستمع لخبير بناء في قضية إنهيار بناية في اللويبدة

النائب العتوم: تسهيلات على اقتناء "السكوتر" في الأردن

توضيح امني حول لقاء الوحدات والفيصلي القادم

ما هي التهم والعقوبة المتوقعة لمالك مقهى استخدم صور النقد للدعاية؟.. قانوني يجيب

الصدفة تنقذ طالبة بلعت لسانها في الكرك

حقيقة فتح التسجيل للمعونات الشهرية والدعم النقدي

الأوقاف تعمم بتقديم موعد اقامة صلاة الفجر في الاردن 10 دقائق

الكويت تعلن تضامنها مع السعودية حيال التصريحات بشأن أوبك+

كريشان يوجه لعدم الموافقة على شراء الآليات المستعملة

 
الثلاثاء، 18-10-2022 02:03 م

نيكي الياباني يغلق مرتفعا 1.42% في بورصة طوكيو

19_2019-637050020672474568-247


الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 1.42% في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، مسجلا 27156.14 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18% إلى 1901.79 نقطة.

اضافة اعلان


وقاد مؤشر أستراليا S&P/ASX 200المكاسب في منطقة آسيا وارتفع 1.68%، بعد أن أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه لاجتماع أكتوبر الحالي.


وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.03%، مع ارتفاع مؤشر Hang Seng Tech بنسبة 2.49%.


وفي الصين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.16%.


وكان من المقرر أن تعلن الصين عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أخرت ذلك وعدد كبير من الإصدارات الاقتصادية للربع الثالث، وفقًا لتقويم محدث نُشر على موقع المكتب الوطني للإحصاء.

وتأتي هذه الخطوة غير العادية في الوقت الذي يعقد فيه الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الوطني العشرين.

 

CNBC

إقرأ ايضا
TnWCaNcKsLdK1UjxYqaWISVYgvvtVbLFkS92SPue

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

تراجع أسعار النفط عالميا

60352113_401

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع وسط ضعف الطلب واعتدال الطقس

ذهب خاص 2

أسعار الذهب في الأردن اليوم

image (68)

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1086

219595Image1-1180x677_d

الدولار يختبر ذروة 32 عاما مقابل الين.. والإسترليني يتراجع

أخبار متعلقة
420202714512680

الصين تؤجل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

أسعار النفط تعمق مكاسبها بداية تعاملات الأسبوع بعد تراجع الدولار

19_2019-637050020672474568-247

نيكي الياباني يغلق منخفضا 1.16% في بورصة طوكيو

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

الصين: لا تعديل على سعر النفط بالسوق المحلية

41-21

اليابان: مؤشرات الأسهم تواصل الصعود

tbl_articles_article_19889_7463cd3e281-7a52-46f8-ab2b-d346f173c338

الصين تفرض قيودا على صادرات نشا الذرة