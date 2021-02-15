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الإثنين، 15-02-2021 10:37 ص

نيكي يغلق فوق 30 ألف نقطة في أكبر ارتفاع منذ 21 عاما

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الوكيل الاخباري - ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، لتغلق عند أعلى مستوى فيما يزيد عن 30 عاما، بفضل تنامي التوقعات بانتعاش أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.

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صعد المؤشر نيكي القياسي 1.91 بالمئة إلى 30084.15 نقطة، ليبلغ مجددا المستوى النفسي المهم عند 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 1990،
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 بالمئة إلى 1953.94 نقطة، ليغلق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 1991.

وصعدت أسهم الشركات التي أعلنت عن أرباح إيجابية، إذ يواصل المستثمرون المراهنة على القطاعات المتوقع أن تبلى بلاء حسنا مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.


ومن المتوقع أن تبدأ اليابان حملة تطعيم مضاد لفيروس كورونا الأسبوع الحالي، ما يدعم الأسهم أيضا.


لكن الأسهم اليابانية ارتفعت ثمانية بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، ويحذر بعض المحللين من أن السوق ربما تشهد تداولات محمومة.


وتلقت الأسهم الدعم أيضا، بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي.


وتصدر سهم داي-إيتشي سانكيو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، إذ ارتفع 3.6 بالمئة وتلاه سهم فانوك كورب الذي صعد 3.39 بالمئة.


وتذيل سهم هيتاتشي المؤشر توبكس 30 منخفضا 0.94 بالمئة، وتلاه سهم كاو كورب الذي خسر 0.48 بالمئة.


وتقدم 163 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 59.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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