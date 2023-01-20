السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

أجواء باردة وغائمة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

الغذاء والدواء توضح حول أسعار الأدوية في الأردن

شاهد.. الأمن ينشر فيديو حقيقي لضبط شخص ابتز سيدة على مواقع التواصل

الضمان: لا زيادة على الرواتب التقاعدية في الوقت الحالي

كشف سبب تأخر إصدار فواتير المياه الشهرية

الأردن وألمانيا يبحثان آفاق توسعة التعاون بالمجالات الاقتصادية والدفاعية

صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي في موعدها المعتاد

7 اصابات بحادث تصادم على طريق عمان - جرش

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب الشاب صالح بطاينة

العمل : حجز وثائق العامل هو أحد مؤشرات العمل الجبري

 
الجمعة، 20-01-2023 11:45 م

نيويورك المالي: تحسن أداء الأسهم الأميركية

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_164721171670009527


الوكيل الإخباري - تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الجمعة، بعد تراجع استمر لمدة يومين خسرت خلالهما الأسهم أكثر من 800 نقطة.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي المتوسط، قبيل الأغلاق اليوم أكثر من 250 نقطة ليصل إلى 33301 نقطة. كما ارتفع مؤشر (S&P500) 65 نقطة ليصل إلى 3963 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 270 نقطة ليصل إلى 11205 نقطة.


أما سعر الذهب، فقد استقر عند 1930 دولارا للأوقية الواحدة، فيما ارتفع سعر "وسترن تكساس" للنفط الخام قليلا ليستقر عند 81 دولارًا للبرميل الواحد,

 

بترا

إقرأ ايضا
1026466284

الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية

الجنيه-الاسترليني

استقرار الإسترليني أمام الدولار

ككك

ارتفاع فواتير الطاقة لنحو 2.5 مليون منزل في بريطانيا

227456-461636624

بريطانيا: تراجع مبيعات التجزئة على نحو غير متوقع الشهر الماضي

63ca633e69edf

ارتفاع قيمة احتياطي الأردن من الذهب إلى 2.8 مليار دينار العام الماضي

120231993640173947301

تعرف على أسعار الذهب الجمعة في المملكة

أخبار متعلقة
4 - Copy

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

3 - Copy

علان يحذر من عروض وهمية على الذهب في الأردن

4 - Copy

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب السبت في الأردن

image (15)

سعر الذهب قد يقفز لـ4000 دولار للأونصة عام 2023

1220222294052929375919

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

4 - Copy

الأصفر يستقر.. أسعار الذهب في الأردن الخميس