نيويورك المالي: تحسن أداء الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الجمعة، بعد تراجع استمر لمدة يومين خسرت خلالهما الأسهم أكثر من 800 نقطة.

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وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي المتوسط، قبيل الأغلاق اليوم أكثر من 250 نقطة ليصل إلى 33301 نقطة. كما ارتفع مؤشر (S&P500) 65 نقطة ليصل إلى 3963 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 270 نقطة ليصل إلى 11205 نقطة.



أما سعر الذهب، فقد استقر عند 1930 دولارا للأوقية الواحدة، فيما ارتفع سعر "وسترن تكساس" للنفط الخام قليلا ليستقر عند 81 دولارًا للبرميل الواحد,

بترا