نيويورك تايمز: شركات طيران تخشى عدم استعادة طائرات بالمليارات في روسيا

الوكيل الاخباري- قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن هناك مئات الطائرات العالقة في المطارات الروسية، وربما لا تستطيع شركات الطيران الأوروبية استعادتها مرة أخرى.



وأضافت في تقرير نشرته اليوم السبت: ”تلاشت الآمال سريعاً بالنسبة للعديد من شركات الطيران الغربية الراغبة في استعادة الطائرات المؤجرة لشركات طيران روسية، حيث يبدو أن السلطات الروسية ترغب في إبقاء تلك الطائرات داخل الدولة، بينما يدرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأميم الأصول الأجنبية“.







ومضت تقول: ”بحلول يوم الخميس الماضي، كانت هناك 523 طائرة مؤجرة إلى شركات طيران روسية، بواسطة شركات خارج الدولة، وفقاً لما ذكرته شركة IBA الاستشارية“.

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