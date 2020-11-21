هام بشأن تسوية ضريبة الدخل والمبيعات

الوكيل الإخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسويات المشكلة في الدائرة لإجراء تسويات بلغ (3254) مكلفا منهم (2401) مكلف تقدموا بطلبات تسوية تخص ضريبة الدخل و (853) مكلفا تقدموا بطلبات تخص الضريبة العامة على المبيعات.



واشارت الدائرة الى ان اللجنة قامت بدراسة (3221) طلبا منها (2375) طلب تخص ضريبة الدخل و (846) طلبا تخص ضريبة المبيعات.

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وبينت أن مجلس الوزراء قرر توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل النظر في طلبات تقسيط المبالغ المستحقة على المكلفين بعد الإعفاء من الغرامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وضمن اسباب مبررة يتم تقديمها للجنة من المكلفين ممن تنطبق عليهم الاسس.



يذكر ان اللجنة التي تم تشكيلها بموجب أحكام البند رقم (3/أ و ب) من أسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019، تستقبل طلبات التسويات من جميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات وتتولى تطبيق الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات مثل الإعفاء من الغرامات سواء غرامات ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات او المثلي او الجزائية او عدم تقديم الاقرار او غرامة الـ 004, ا، وعدم مسك حسابات وكذلك النظر في طلبات التقسيط.



