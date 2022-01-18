الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 02:48 م

هام حول اقتطاع وتوريد الضريبة من الرواتب الشهرية

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اصحاب الاعمال والمدراء الماليين في المؤسسات والشركات كافة الى ضرورة الالتزام باقتطاع وتوريد مبالغ ضريبة الدخل ‏المقتطعة من الرواتب والاجور عن السنة المالية 2022 بشكل شهري‎. 

ودعت الى ضرورة تحميل هذه الاقتطاعات في كشوف اكسل شهرياً على نظام الحكومة الالكترونية بحيث ‏تتضمن الاسم الرباعي للموظف والرقم الوطني او رقم الضمان الاجتماعي وراتبة الاجمالي ‏والمبالغ المقتطعة كضريبة دخل ومساهمة وطنية‎.‎

واكدت الدائرة على ضرورة الالتزام باقتطاع ضريبة الدخل بما يتناسب مع حجم الاعفاءات ‏الشخصية والعائلية التي اقرها قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والذي حدد حجم الاعفاءات الشخصية لغير المعيل بتسعة الاف دينار وللمكلف المعيل ‏18 الف دينار لعام 2020 وما يليه.‏

‏ واكدت الدائرة على ضرورة الالتزام بتوريد الاقتطاعات وتحميل كشوفها عن أي ‏شهر قبل نهاية الشهر الذي يليه حسب احكام القانون.‎

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