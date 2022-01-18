هام حول اقتطاع وتوريد الضريبة من الرواتب الشهرية

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اصحاب الاعمال والمدراء الماليين في المؤسسات والشركات كافة الى ضرورة الالتزام باقتطاع وتوريد مبالغ ضريبة الدخل المقتطعة من الرواتب والاجور عن السنة المالية 2022 بشكل شهري.
ودعت الى ضرورة تحميل هذه الاقتطاعات في كشوف اكسل شهرياً على نظام الحكومة الالكترونية بحيث تتضمن الاسم الرباعي للموظف والرقم الوطني او رقم الضمان الاجتماعي وراتبة الاجمالي والمبالغ المقتطعة كضريبة دخل ومساهمة وطنية.
واكدت الدائرة على ضرورة الالتزام باقتطاع ضريبة الدخل بما يتناسب مع حجم الاعفاءات الشخصية والعائلية التي اقرها قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والذي حدد حجم الاعفاءات الشخصية لغير المعيل بتسعة الاف دينار وللمكلف المعيل 18 الف دينار لعام 2020 وما يليه.
واكدت الدائرة على ضرورة الالتزام بتوريد الاقتطاعات وتحميل كشوفها عن أي شهر قبل نهاية الشهر الذي يليه حسب احكام القانون.
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