هام للمقترضين.. توقع اقرار تثبيت القسط الشهري بعد رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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توقع مصدر مطلع أن يرافق قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة من البنك المركزي قراراً يقضي بتثبيت القسط الشهري لقروض الأفراد دون زيادة وترحيل الزيادة في مبلغ الأقساط لنهاية عمر القرض.وبيّن المصدر لـ "الوكيل الاخباري" أن هذا الاجراء يأتي لتخفيف أعباء سداد القروض على عملاء التجزئة (الأفراد) مع رفعها المتواصل من البنك الفيدرالي الأمريكي.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة على القروض رفعها على الودائع.ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سعر الفائدة، أمس الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.25٪ -2.50٪ بعد أن تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما.وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، في 18 حزيران الماضي باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس.