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هام من الضريبة بشأن إقرارات 2021

الأحد، 02-01-2022 10:15 ص

هام من الضريبة بشأن إقرارات 2021

دائرة-ضريبة-الدخل-والمبيعات-2020701


الوكيل الإخباري -دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال عام ‏‏2021 الكترونياً ومراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي 2021.

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‎وأشارت الدائرة، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن تقديم الإقرارات يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo .

ودعت المكلفين إلى ضرورة ‏دفع المبالغ ‏المعلنة في هذه الإقرارات ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.‏


وقالت الدائرة أنه بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاماً ضريبية من غير المشتركين بخدمات ‏الحكومة الالكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة الكترونياً دون مراجعة الدائرة وذلك من خلال الدخول الى موقعها الإلكتروني ثم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية واختيار عنوان ‏مستخدم جديد حيث بإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي واكمال باقي ‏الخطوات للحصول على كلمة السر التي تمكنهم من تقديم الاقرار إلكترونياً والحصول على كافة الخدمات ‏التي تقدمها الدائرة الكترونياً ضمن إجراءات محكمة وآمنة تضمن التأكد من شخصية المكلف وتحافظ ‏على سرية المعلومات للمكلفين.


‏وطلبت الدائرة من المكلفين تقديم الإقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم التأخر والانتظار لتقديمها ‏في ‏نهاية الفترة القانونية.

يذكر أن الدائرة قامت بتحديث نماذج إقرارات ضريبة الدخل الخاصة ‏بالسنة المالية ‏‏2021 ‏وقامت بوضعها على موقعها الالكتروني وكذلك قامت بتنزيلها على برنامج الحكومة الالكترونية ‏لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الدخول الى الرابط ‏الالكتروني www.istd.gov.jo واختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.

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