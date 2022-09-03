هبوط أسعار الدجاج واللحوم عالمياً - تفاصيل

الوكيل الإخباري - بين مؤشر منظمة الأغذية والزراعة تدني أسعار اللحوم بنسبة 1.5% عن شهر تموز الماضي، لكنه ظل أعلى بنسبة 8.2% من قيمته المسجلة قبل عام.

اضافة اعلان



وانخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن في آب الماضي، وسط ازدياد الكمية المتاحة منها للتصدير العالمي.



كما تدنّت الأسعار العالمية للحوم الأبقار بسبب ضعف الطلب المحلي عليها في بعض الدول المصدّرة الرئيسية.



وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الخاضع لمراقبة حثيثة 138.0 نقطة في آب بانخفاض نسبته 1.9 % عن تموز، إلا أنه ما يزال أعلى بنسبة 7.9% من قيمته قبل عام.

