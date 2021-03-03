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الأربعاء، 03-03-2021 12:54 م

هبوط أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ يتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1732.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو الماضي عند 1706.70 دولار أمس الثلاثاء.

 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1728.90 دولار للأونصة.


ويتابع المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، قبيل نقاش يجريه مجلس الشيوخ بشأن التشريع هذا الأسبوع.


واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب مستويات 1.4 بالمئة على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي بلغته الأسبوع الماضي.


وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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