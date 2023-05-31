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هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم الأربعاء

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الأربعاء، 31-05-2023 06:52 ص

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم الأربعاء

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الوكيل الاخباري - هبطت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف من تباطؤ الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، على التقدم الإيجابي بمشروع قانون رفع سقف الدين الأميركي.

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واجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء. ويترقب المتعاملون تصويتا متوقعا على اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 23 سنتًا إلى 73.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا إلى 69.18 دولار للبرميل، ليمحو مكاسبه في أول الجلسة بعد صدور بيانات عن قطاع الصناعة الصيني، وهبط كلاهما بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.


ويتجه عقد برنت لشهر يوليو، الذي ينتهي الأربعاء، والخام الأميركي لتكبد خسائر شهرية بأكثر من 7 بالمئة و 9 بالمئة على التوالي.


وانكمش نشاط التصنيع في الصين بشكل أسرع من المتوقع في مايو بسبب ضعف الطلب، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (PMI) إلى 48.8 من 49.2 في أبريل. وجاءت البيانات دون التوقعات عند 49.4.


وقال مدير أبحاث السلع الأساسية في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دار: "مع نمو الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة في الصين بشكل أبطأ مما كان متوقعًا الشهر الماضي، تشعر الأسواق بالقلق من أن الطلب الصيني على السلع الأساسية سيضعف بسرعة أكبر مما كان متوقعًا".

 

سكاي نيوز


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