الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

هبوط أسعار النفط عالميا

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الأربعاء، 01-09-2021 08:33 م

هبوط أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- راجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد إعلان مصدر مطلع في "أوبك+" موافقة الدول الأعضاء على الالتزام بخطتها الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج النفط.

وتراجع خام برنت 56 سنتا إلى 71.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا إلى 67.91 دولار للبرميل.

وقال مصدر في "أوبك+" إن المنظمة اتفقت اليوم على الالتزام بإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قياسية بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

غير أن المجموعة عدلت توقعاتها للطلب للعام 2022 بالزيادة، كما تواجه ضغوطا أمريكية لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر، حسبما أوردت وكالة "رويترز" في وقت سابق.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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