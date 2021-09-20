الإثنين 20-09-2021
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الإثنين، 20-09-2021 09:02 ص

هبوط أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة الخسائر التي تكبدتها ، بعد قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة، على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك ما زال متوقفا في أعقاب إعصارين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 71.67 دولار للبرميل في الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعد هبوطها 64 سنتا يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 75.07 دولار للبرميل بعد تراجعها 33 سنتا يوم الجمعة.

وهبط سعر النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع عقب ارتفاعه يوم الجمعة نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية جاءت أفضل من المتوقع.

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المصدر: إرم

 

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