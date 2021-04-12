هبوط أسعار النفط في العالم مع زيادة إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في بعض المناطق في العالم ما كبح أسعار الذهب الأسود.

اضافة اعلان



وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، انخفض سعر خام "برنت" بنسبة 0.54% إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما هبط خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.62% إلى 58.95 دولار للبرميل.



وعلى الرغم من أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليونا وأن أوروبا تشهد تراجعا في عدد حالات الإصابة مع سريان إجراءات للعزل العام، فقد سجلت الهند أعدادا قياسية لحالات الإصابة اليومية الجديدة كما تشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.



ويقول محللون و متعاملون إنه من المرجح أن يستمر ذلك في كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية وتبقى الأسعار في نطاق محدود مع اقتراب الصيف.

روسيا اليوم