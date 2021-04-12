الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الإثنين، 12-04-2021 11:01 ص

هبوط أسعار النفط في العالم مع زيادة إصابات كورونا

النفط-الخام-icn-18-8-2015


الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في بعض المناطق في العالم ما كبح أسعار الذهب الأسود.

اضافة اعلان

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، انخفض سعر خام "برنت" بنسبة 0.54% إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما هبط خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.62% إلى 58.95 دولار للبرميل.


وعلى الرغم من أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليونا وأن أوروبا تشهد تراجعا في عدد حالات الإصابة مع سريان إجراءات للعزل العام، فقد سجلت الهند أعدادا قياسية لحالات الإصابة اليومية الجديدة كما تشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.


ويقول محللون و متعاملون إنه من المرجح أن يستمر ذلك في كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية وتبقى الأسعار في نطاق محدود مع اقتراب الصيف.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6073f2694acb2

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

دولار

الدولار يتراجع بفعل هبوط العائدات الأمريكية والتركيز على بيانات التضخم

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 12/4/2021

11-123

تراجع أسعار الذهب عالميا

EskI6-eXIAAqwiI

تغيير طفيف على أسعار المشتقات النفطية عالميا

05db4cea-8f63-42cb-b69a-356443ae872b

اطلاق تقرير حالة البلاد 2020 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم

أخبار متعلقة
خ

الذهب يهبط وسط آمال في تعاف اقتصادي سريع

CapDist19

تثبيت أسعار الفائدة في أمريكا والفيدرالي يقلل من مخاوف التضخم

7777-5-1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ذهب

أسعار الذهب الخميس 18/3/2021

377471_1_1589615115

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي

3202116164552822734655

ارتفاع أسعار الذهب عالميا