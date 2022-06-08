الأربعاء 08-06-2022
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الأربعاء، 08-06-2022 07:53 ص

هبوط الليرة التركية بعد تصريحات أردوغان

تتت


الوكيل الإخباري - هبطت الليرة التركية 1.1 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، أمس الثلاثاء، لتسجل مستوى إغلاق قياسي منخفض مع تزايد المخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وفي كلمة مساء الاثنين، سعى أردوغان للتهوين من شأن قفزة في التضخم السنوي رفعته إلى 73 بالمئة الشهر الماضي، قائلا إنها إحدى بضع مشاكل تواجه الاقتصاد من المرجح أن تبدأ بالانحسار أوائل العام القادم.

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وسجلت الليرة عند الإغلاق 16.765 للدولار مقارنة مع 16.58 عند الإغلاق، الاثنين، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 21 بالمئة لتضاف إلى هبوط حاد بلغ 44 بالمئة في 2021، عندما تضررت من سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من تضخم مرتفع.

 

سكاي نيوز


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