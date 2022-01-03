الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

المالية لـ الوكيل: لا تأخير على رواتب الشهر الحالي

الطاقة: خطة كفاءة الطاقة ليست بديل وهدفها الترشيد والتحسين

التربية تبدأ بتصحيح أوراق امتحانات تكميلية التوجيهي

حزن يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطالبة سلسبيل أبو شوك

وفيات الإثنين 3-1-2022

الحكومة تُعد خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة

أسعار الذهب محليا

اصابتان بحادثي تدهور في عمّان والازرق

الصبيحي يوضح المقصود بشراء مدة الخدمة في الضمان

الصفدي يبحث اليوم مع نظيره السعودي المستجدات الإقليمية

الإثنين، 03-01-2022 10:12 ص

هبوط جديد في الليرة التركية وسط قلق من زيادة التضخم

3eae7d4b-35d4-4cfb-a523-b737d8a96c3f


الوكيل الإخباري-تراجعت الليرة التركية، يوم الاثنين، بمعدل خمسة في المئة، بعدما شهدت أسوأ أداء لها في سنة 2021، مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسة نقدية غير تقليدية.


وهبطت الليرة التركية إلى 13.92 مقابل الدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة، بحسب وكالة "رويترز".

وانصب اهتمام السوق على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر  المنتظر صدورها في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول بـ 9.65 في المئة على أساس شهري في ديسمبر ليبلغ المعدل السنوي 34.18 في المئة.

وفي ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة قضت على ما وصفها بـ"فقاعة سعر صرف" الليرة، من خلال اتخاذ خطوات  لحماية ودائع العملة التركية ضد التقلبات.

وصرح أردوغان: "رأينا فقاعة أسعار الصرف تتلاشى في يوم واحد مع حزمة إجراءاتنا"، مضيفا أن الحكومة مضت قدما في خطتها الاقتصادية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من المعارضة الداخلية.

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 في المئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولار) شهريا في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم.

اضافة اعلان

 

وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام بسبب أزمة العملة، وهي الثانية من نوعها في تركيا في غضون 4 سنوات.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

أسعار الذهب محليا

دولارات 2

تحويل 7 ملايين دولار لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن

البنك الدولي

البنك الدولي يحوّل للأردن 108 ملايين دولار

main_image61d1b65d30bc9

ارتفاع فاتورة الأردن النفطية إلى 22.9%

09c356e39418536af45dc3d08de6daaa-5

دبي تُقر موازنة عام 2022 بقيمة 16.3 مليار دولار

يييييييييشششش

دعوة المستوردين للتسجيل على المنصة الخاصة بالواردات

أخبار متعلقة
ليرة تركية

الليرة التركية تسجل انخفاضا ملحوظا

الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء خلال 6 سنوات

shutterstock_1697028337-copy

الليرة التركية تواصل ارتفاعها

61bae0a64236040c396e9b2d

هبوط تاريخي بسعر الليرة التركية واقبال ضعيف من الاردنيين على الشراء

دولار

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

ليرة

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار