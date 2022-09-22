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الخميس، 22-09-2022 08:33 ص

هبوط حاد لأسعار الذهب عالمياً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

ذهب3


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الخميس، لتفقد قرابة 12.5 دولاراً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خامس زيادة منذ بداية العام الجاري.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 12.7 دولار لتصل إلى 1661.15 دولار للأونصة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 6.75 دولار لتصل إلى 1668.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.44% إلى 19.39 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.49% إلى 906.1 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.5% إلى 2147.77 دولار.

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وكالات


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