الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

أوامر دفاع قادمة بسبب كورونا

أسعار الذهب الأربعاء 21/10/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ضباب وانخفاض على الحرارة.. الأربعاء

17 مطلوباً في قبضة الأمن مصنفون بالخطير جداً ومطالبات باستمرار الحملة

توضيح حكومي حول سبب تعطيل الحضانات ورياض الاطفال

عزل بلدة برما في جرش وفرض حظر شامل فيها اعتباراً من صباح الخميس

الامن يوضح حقيقة العثور على فتاة مقطوعة الرأس بعمان

المغرب: 51 وفاة و3254 إصابة جديدة بكورونا

إيرلندا وويلز تفرضان إغلاقاً شاملا لاحتواء كورونا




الأربعاء، 21-10-2020 07:52 ص

أمام سلة من العملات الرئيسية

هبوط حــاد للدولار

دولار
دولار


الوكيل الإخباري - شهد الدولار الأميركي هبوطا إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية بينما ينتظر المستثمرون نتيجة محادثات التحفيز المالي قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وواصل مؤشر الدولار التراجع لثاني يوم على التوالي مسجلا 92.991 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من سبتمبر.

وأكدت رئيس مجلس النواب الأمريكي،  نانسي بيلوسي إن الديمقراطيين قد يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب على حزمة مساعدات إضافية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 وقد يبدأ توزيعها بحلول مطلع الشهر القادم.

اضافة اعلان

وصعد اليورو 0.5 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 1.184 دولار بعد أن كان تراجع 0.1 بالمئة إلى 1.17600 دولار أثناء التعاملات المبكرة في سوق لندن.


المصدر : سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 21/10/2020

natural

بورصة عمان تغلق تداولاتها 3.9 مليون دينار

original_main_image5f854ff4e9142

وزارة العمل تعتمد رخص المهن المنتهية في 2019

12201930222410833173735

البنك الدولي: على الأردن الإسراع بالتعامل مع التحديات الاقتصادية

9

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

maxresdefault

الفايز: قطاع السياحة الأكثر تأثرا بجائحة كورونا

أخبار متعلقة
ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

201003213715-national-security-risks-president-trump-coronavirus-positive-boot-kirby-nr-vpx-00000512-exlarge-169

كيف ستؤثر إصابة ترامب على الأسواق؟

ذهب-مغرب

أسعار الذهب السبت 3/10/2020

ذه

الذهب يكسب من إصابة ترامب بكورونا

ذهب

أسعار الذهب الجمعة 2/10/2020

20201002_1601623108-854-large

النفط يواصل الانخفاض بعد إصابة ترامب بكورونا