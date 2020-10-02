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الجمعة، 02-10-2020 12:47 م

هبوط في بورصات آسيوية بعد إصابة ترمب بكورونا

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الوكيل الاخباري - شهدت بورصات في آسيا اليوم الجمعة تراجعا بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، كذلك تراجعت عملتي أستراليا ونيوزيلندا أمام الدولار الأميركي.

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وانخفض مؤشر "نيكي" الياباني، اليوم بنسبة 0.78% إلى 23003 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


كما تراجع مؤشر الأسهم S&P/ASX بنسبة 1.54% إلى 5782 نقطة.
وفي الصين، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.20% إلى 3218 نقطة.


وفي سوق العملات، قفز الدولار، حيث صعد مؤشره بنسبة 0.12% إلى 93.81 نقطة، وبلغ الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أعلى مستوياته في الأسبوع.


وارتفعت العملة الأميركية نحو نصف بالمئة مقابل الدولارين الإسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطرة.


وتراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.32% إلى 0.6629 دولار نيوزيلندي، أما الدولار الأسترالي فقد هبط بنسبة 0.60% مقابل العملة الأميركية إلى 0.7142 دولار أسترالي.


بينما صعد الين بنحو 0.3% إلى 105.27 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين الماضي.
وقد يتسبب النبأ موجة جديدة من التقلبات في الأسواق المالية العالمية.

 

--(بترا)

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