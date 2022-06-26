هبوط قوي في طاقة النفط الإنتاجية الفائضة عالميا

الوكيل الإخباري -
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الفائض العالمي في طاقة إنتاج الخام خلال الشهر الماضي كان أقل من نصف المتوسط عما كانت عليه في أيار من العام الماضي 2021 ، نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا.اضافة اعلان
وأشارت تقديرات إدارة معلومات الطاقة، إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية انخفض بنسبة 80%، في الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في ايار الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021.
كما تراجع الفائض من منظمة أوبك إلى 3 مليون برميل يوميا بحلول ايار الماضي مقارنة بـ 5.4 مليون برميل يوميا قبل عام. ( العربية
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