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الأربعاء، 22-02-2023 09:22 ص

هبوط قوي للذهب عالمياً قُبيل محضر الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب عالمياً، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي، وشهدت الأسعار تقلبات ملحوظة في التعاملات الصباحية، إذ يتحرك الذهب في نطاق ضيق ترقبا لمحضر مجلس الاحتياط الفيدرالي المرتقب الذي سيصدر اليوم الأربعاء.

وتنتظر الأسواق صدور مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، والذي من شأنه التأثير على قرار الفائدة.

ودفعت التعليقات المتشددة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي والتضخم المرتفع باستمرار أحد أهم البنوك الدولية إلى تعديل توقعاته بشأن أسعار الذهب في النصف الأول من العام.

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وسجلت العقود الفورية للذهب خلال اللحظات الحالية لتصل لمستويات قرب الـ 1836.5 دولار للأوقية.

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