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السبت، 11-12-2021 04:26 م

هبوط قياسي جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار

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الوكيل الإخباري-ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة في لبنان إلى مستوى تاريخي جديد، الجمعة، بعد يوم واحد من قرار مصرف لبنان رفع سعر الصرف للسحوبات من الودائع الدولارية لدى البنوك.

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وتراوح سعر الدولار ، وفق بيانات التداول في السوق السوداء، بين 25400 ليرة للشراء و24450 ليرة للمبيع.


وأمس، رفع مصرف لبنان المركزي سعر صرف سحوبات المودعين من حساباتهم بالدولار الأمريكي، من 3900 ليرة للدولار الى 8000 ليرة.


وتضع المصارف اللبنانية قيوداً على السحوبات بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي، بينما سعر صرف السوق الموازية يتجاوز 25 ألف ليرة، مقابل السعر الرسمي المحدد عند 1570 ليرة لبنانية للدولار.


وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر؛ وتسبب أيضا بنقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.


ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.

 

الأناضول

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