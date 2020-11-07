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السبت، 07-11-2020 09:20 ص

هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار

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الوكيل الاخباري- قالت الصحيفة الرسمية في تركيا ،اليوم السبت ،إن الرئيس رجب طيب أردوغان أقال مراد أويسال محافظ البنك المركزي من منصبه. 

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ونقلت رويترز عن الصحيفة أن الرئيس التركي عين مكان أويسال وزير المالية السابق ناجي إقبال. 

وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار، إذ خسرت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.


ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التركي إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".


ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل التضخم.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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