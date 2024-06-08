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السبت، 08-06-2024 11:23 ص

هبوط كبير على سعر الليرة الإنجليزية محليا اليوم

ليرة


الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الليرة الذهبية اليوم السبت في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

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وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 377 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 331 ديناراً.


ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2294 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.


وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 46.5 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 44.5 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 41.5 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.0 ديناراً للشراء منهم.


 




 

 


 

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