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الإثنين، 30-01-2023 12:14 م

هذه افضل وظيفة في 2023 وراتبها الشهري يتجاوز 100 ألف دولار

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الوكيل الإخباري - قد تجتاح موجة متزايدة من تسريحات العمال ، لكن أهم وظيفة في السوق لاتزال إلى الآن في مجال التكنولوجيا، وهي "مطور برامج متكامل".

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وحصل مطورو البرامج الكاملة على المركز الأول في التصنيف السنوي لـ"أفضل الوظائف" في الولايات المتحدة، وذلك بفضل التوقعات القوية لمستقبل الوظيفة خلال السنوات الـ10 القادمة والطلب المتزايد على هؤلاء المهنيين المهرة في العديد من الصناعات.


كما أنها حصلت على درجات مرتفعة في ما يتعلق بالراتب ونسبة المهنيين الذين يمكنهم العمل عن بعد، أو في بيئة عمل مختلطة تجمع بين العمل المكتبي والعمل عن بعد.


ولا يقتصر الأمر على أن متوسط راتب وظيفة "مطور برامج متكامل" هو 129637 دولاراً، وفقاً لشركة الأبحاث "إنديد"، لكنها توفر أيضاً قدراً كبيراً من المرونة في مكان العمل، كما أنها لا تتطلب شهادة جامعية.


وتسمح نحو 50% على الأقل من إعلانات الوظائف التي تعرض في قاعدة بيانات "إنديد" لوظيفة "مطور متكامل"، بخيارات العمل عن بعد أو العمل المختلط.


وتجاوز الطلب على مطوري البرامج الكاملة، الذين تشمل مسؤولياتهم الرئيسية بناء الواجهة الأمامية والخلفية لموقع "ويب" أو تطبيق، وكتابة التعليمات البرمجية وصيانة البرنامج، قطاع التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".


من جانبها قالت، الخبيرة المهنية في "إنديد"، كريستين شاه: "نشهد أعلى إتاحة للوظائف وفرص التوظيف لمطوري البرامج الكاملة، ويعادل تقريباً ضعف أي وظيفة أخرى في هذه القائمة".


وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بذلك، فإن كل شركة اليوم هي شركة تقنية - ويمتلك مطورو البرامج المتكاملة مجموعة مهارات فريدة يمكن أن تفيد الشركات خارج مجال التكنولوجيا".


وحتى شركات الرعاية الصحية، والتعليم، والتمويل، والتجارة الإلكترونية، والمؤسسات الحكومية، جميعها بحاجة إلى مطورين متكاملين لبناء تواجد لأعمالهم عبر الإنترنت. ( العربية نت


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