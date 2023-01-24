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الثلاثاء، 24-01-2023 01:48 م

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الثلاثاء، 315 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 277 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا ارتفع ليسجل 1940 دولار للأونصة، مما ساهم بارتفاع أسعار الذهب محليا بنحو 30 قرشا للغرام.

وأشارت إلى أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا على شراء الذهب.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39.3 دينارا لجهة الشراء من المحلات و37.6 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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