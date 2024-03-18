الإثنين 18-03-2024
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الإثنين، 18-03-2024 01:10 م

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 352 ديناراً، فيما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 311 ديناراً في الأردن اليوم الإثنين وفقاً لما أفاد به سليم ديب، أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

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ووصلت سعر الأونصة الآن الى نحو 2156 دولارا في التداولات العالمية

واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبا اليوم عند سعر 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم 


 




 

 


 

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