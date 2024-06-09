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الأحد، 09-06-2024 11:54 ص

هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأحد في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وبين ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 377 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 331 ديناراً.

ولفت أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 46.5 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 44.5 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 41.5 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.0 ديناراً للشراء منهم.


 




 

 


 

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